ЗСУ звільнили острів на Херсонщині

Українські військові звільнили від російських окупантів острів Великий Потьомкінський, який розташований поруч з Херсоном між лівим та правим берегом Дніпра. Про це повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Так, за даними Гончаренка, станом на вечір 2 січня острів Великий Потьомкінський повернувся під контроль України.

Зазначимо, у Генштабі ЗСУ про деокупацію острова не повідомляли.