ОСТАННІ НОВИНИ

У Генштабі також підтвердили удар по пункту мобілізованих у Макіївці

Анастасія Диняк

|

Генштаб ЗСУ підтвердив удар по українських військових по училищу в Макіївці. Втрати росіян наразі підраховують. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, за даними Генштабу, унаслідок удару було знищено або пошкоджено до 10 одиниць російської техніки різних типів. Втрати особового складу окупантів наразі уточнюються.

Нагадаємо,31 грудня у країнські військові вдарили по будівлі ПТУ-19 у тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині. За даними управління стратегічний комунікацій ЗСУ, ліквідовано близько 400 мобілізованих росіян.

Міністерство оборони Росії підтвердило удар українських військових по училищу нібито з системи залпового вогню «HIMARS». За даними відомства, унаслідок удару загинули 63 військових.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»

Український боксер Василь Ломаченко опублікував скандальне відео проповіді митрополита Лонгина УПЦ московського патріарх...

ТОП-100 українських пісень 2022 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2022 року

Не квотами єдиними. Відкрите вторгнення рашистів в Україну стало черговим каталізатором до творення нових українських пі...

«Азов» нагородив «АТБ» за стабільну допомогу українським добровольцям
Анастасія ПИЖ
«Азов» нагородив «АТБ» за стабільну допомогу українським добровольцям

З перших днів повномасштабного вторгнення ворога в Україну корпорація «АТБ» робить усе можливе, а часом і неможливе, щоб...

Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

всі статті
Львівський портал