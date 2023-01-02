У Генштабі також підтвердили удар по пункту мобілізованих у Макіївці

Генштаб ЗСУ підтвердив удар по українських військових по училищу в Макіївці. Втрати росіян наразі підраховують. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, за даними Генштабу, унаслідок удару було знищено або пошкоджено до 10 одиниць російської техніки різних типів. Втрати особового складу окупантів наразі уточнюються.

Нагадаємо,31 грудня у країнські військові вдарили по будівлі ПТУ-19 у тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині. За даними управління стратегічний комунікацій ЗСУ, ліквідовано близько 400 мобілізованих росіян.

Міністерство оборони Росії підтвердило удар українських військових по училищу нібито з системи залпового вогню «HIMARS». За даними відомства, унаслідок удару загинули 63 військових.