Міноборони РФ підтвердило удар по Макіївці

Міністерство оборони Росії підтвердило удар українських військових по училищу в Макіївці та назвало кількість втрат. Про це відомство повідомило у Telegram.

Так, у Міноборони заявили, що українські військові вдарили по будівлі ПТУ-19 у тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині з системи залпового вогню «HIMARS».

«Київським режимом завдано удару шістьма реактивними снарядами системи залпового вогню “HIMARS” виробництва США по пункту тимчасової дислокації одного з підрозділів російських збройних сил у районі населеного пункту Макіївка», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що два снаряди нібито вдалося збити бійцям ППО, чотири ракети влучили у пункт дислокації російських мобілізованих. За даними відомства, унаслідок удару загинули 63 військових.

Нагадаємо, за даними управління стратегічний комунікацій ЗСУ, ліквідовано близько 400 мобілізованих росіян.