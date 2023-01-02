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Росіяни тримають у полоні майже пів тисячі людей з Херсонщини

Анастасія Диняк

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У полоні залишаються 474 мешканці Херсонщини, яких російські військові викрали під час окупації області. Про це пише Суспільне.

Так, прессекретарка Херсонської обласної прокуратури Анастасія Весіловська заявила, що загалом росіяни викрали на Херсонщині 1100 людей.

Серед викрадених і зниклих жителів області — очільники міст, сільські голови, голови сільрад та їх заступники, старости сіл, 21 депутат обласної та місцевої ради, 76 правоохоронців, чотири священнослужителі та інші.

«Наразі слідству відомо про звільнення 638 громадян, окупанти продовжують незаконно утримувати 474 людини. Наразі правоохоронці вживають заходів для встановлення місця перебування цих людей, тривають досудові розслідування», – зазначила Весіловська.

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