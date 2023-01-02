РФ завдала шкоди екології України на 35,3 млрд доларів

Російські військові вже завдали шкоди українській екології на 35,3 мільярда доларів. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

«Збиток українській екології, завданий Росією, оцінюється в 35,3 мільярда доларів. Під загрозою мільйони гектарів природних заповідників. Стаття 55 Першого протоколу забороняє вести війну проти природного середовища шляхом репресій, але Росію це не хвилює», – написав він у Twitter.