РФ планує масові атаки дронів-камікадзе, – Зеленський

З початку 2023 року українські військові збили вже більше 80 іранських дронів, але росіяни можуть планувати нові масові атаки. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Так, за словами Зеленського, Росія планує тривалу атаку «Шахедами», щоб спробувати виснажити українську ППО, населення та енергетику.

«Від початку року минуло лише два дні, а кількість збитих іранських дронів над Україною вже понад 80. І найближчим часом ця кількість може зрости. Бо цими тижнями ночі можуть бути доволі неспокійними. Ми маємо інформацію, що Росія планує с “Шахедами”. Її ставка може бути на виснаження», – сказав він.