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На Вінничині чоловік напав з ножем на священника УМП УП

Ольга Денисяка

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У Вінниці поліцейські затримали чоловіка, який із ножем напав на священника, передає Українська правда.

Інцидент стався 2 січня біля однієї із релігійних споруд міста. Близько 9 ранку до поліції надійшло повідомлення про ножове поранення священнослужителя.

Патрульні поліцейські, які прибули на місце події, затримали правопорушника. Обставини встановлюються.

За даними церковників, невідомий чоловік зайшов у храм Покрова Божої Матері і почав усе перевертати. Настоятель храму отець Антоній перебував у алтарі, священик відреагував на шум та попрямував до чоловіка. Настоятель почав робити зауваження, однак невідомий чоловік не реагував на них і ножем порізав священнику горло.

На місце злочину прибула поліція. Злочинець відмовився підкоритись, тому поліцейські були вимушені застосувати зброю, нападника поранили в ногу і затримали.

В УПЦ МП повідомляють, що свящщенника прооперували, він знаходиться в реанімації у одній з лікарень Вінниці.

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