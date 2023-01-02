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На Львівщині вилучили контрабандних електронних цигарок на 15 млн грн

Ольга Денисяка

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У трьох мешканців Львівського району знайшли 47 тисяч контрабандних електронних цигарок. Їх вартість становить 15 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, троє місцевих мешканців займались незаконним збутом контрабандних електронних цигарок через телеграм-канали, а також – через магазини оптово-роздрібної торгівлі. 

Під час обшуків у приватних складських приміщеннях, які знаходяться на території Львівського району, було виявлено та вилучено більш як 47 тис. електронних цигарок відомої іноземної марки на загальну суму понад 15 млн грн.

Справу розслідують за збут контрабандних підакцизних товарів (ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України). Слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо призначення ряду експертиз та повідомлення про підозру учасникам злочинного угруповання.

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