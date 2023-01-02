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На Херсонщині ексгумували тіло розстріляного цивільного

Анастасія Диняк

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На Херсонщині правоохоронці ексгумували ще одного цивільного, якого розстріляли російські військові під час окупації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Так, за даними слідства, 6 березня 2022 року 50-річний мешканець села Правдине Херсонської області їхав на мопеді поблизу села. Дорогою він натрапив на колону російської техніки.

Військові РФ розстріляли його з автоматичної зброї. Наразі тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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