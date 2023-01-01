ЗСУ ліквідували ще 760 російських солдат

За минулу добу російські окупаційні війська в Україні позбулися ще 760 своїх бійців, двох танків, п’ять артсистем та 46 безпілотників. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до ранку 1 січня становлять:

особового складу 106720 (+760) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3031 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 6084 (+9) од,

артилерійських систем – 2021 (+5) од,

РСЗВ – 423 (+0) од,

засоби ППО ‒ 213 (+0) од,

літаків – 283 (+0) од,

гелікоптерів – 269 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1792 (+46),

крилаті ракети ‒ 723 (+12),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4720 (+13) од,

спеціальна техніка ‒ 181 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену кількість загиблих російських військових. Натомість поранених окупантів у рази більше.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони РФ Сєргей Шойгу заявив, що втрати Росії у війні проти України є «рекордно низькими».

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