ЗСУ ліквідували ще 760 російських солдат

За минулу добу російські окупаційні війська в Україні позбулися ще 760 своїх бійців, двох танків, п’ять артсистем та 46 безпілотників. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.
Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до ранку 1 січня становлять:
особового складу 106720 (+760) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3031 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 6084 (+9) од,
артилерійських систем – 2021 (+5) од,
РСЗВ – 423 (+0) од,
засоби ППО ‒ 213 (+0) од,
літаків – 283 (+0) од,
гелікоптерів – 269 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1792 (+46),
крилаті ракети ‒ 723 (+12),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4720 (+13) од,
спеціальна техніка ‒ 181 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.
Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену кількість загиблих російських військових. Натомість поранених окупантів у рази більше.
Нагадаємо, нещодавно міністр оборони РФ Сєргей Шойгу заявив, що втрати Росії у війні проти України є «рекордно низькими».
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Андрій Котенський