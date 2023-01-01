З Новим 2023 роком!

Шановні читачі! Редакція Львівського порталу щиро вітає вас із Новим роком! Нехай 2023-ій принесе довгоочікувану перемогу Україні, а всім її громадянам – мир та спокій.

Зичимо всім сили, терпіння, стійкості та незламного духу у боротьбі з російськими загарбниками. Нехай кожен українець зможе повернутися додому, а кожен захисник возз’єднається зі своїми родинами.

У цей важкий для України час пам’ятаймо подвиг всіх воїнів, що боронять наш спокій, а особливо тих, хто за це віддав власне життя.

Дякуємо ЗСУ! Продовжуємо донатити й наближати нашу перемогу! Віримо, що вона не забариться.

Слава Україні! Героям слава!