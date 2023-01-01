Росія готується до закриття кордону, – ГУР

Із 5 січня терористична Росія планує закриття кордону для виїзду росіян віком до 55 років, у тому числі росіяни не зможуть втекти навіть із території Білорусі. Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час телемарафону, повідомляє ГУР.

Водночас головний розвідник повідомляє, що Україні не варто очікувати найближчим часом протестів на Росії, адже понад 70% росіян підтримують війну із Україною.

Тим не менш Буданов переконаний, що 2023 рік принесе Україні радість і перемогу, а росії – трансфер влади.

«Перемога – це повернення у кордони 1991 року. Але це не стане «закінченням» усіх процесів, вони будуть досить тривалими», – повідомив Кирило Буданов.

Також за даними української розвідки, в терористичної Росії вже до березня 2023 року розпочнеться критична ситуація із озброєнням.

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