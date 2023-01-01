Львів попрощається із Героєм Юрієм Гординським

У понеділок, 2 січня, Львів попрощається із Юрієм Гординським, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів, за кілька днів до свого 23 дня народження. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Мерія закликає львів’ян та гостей міста долучитись до міської церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

Чин похорону розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, об 11:30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають Героя на Личаківському кладовищі.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Біографічна довідка Героя

Юрій Гординський (02.01.1990 – 27.12.2022) Львів’янин. Навчався у Середній школі №4 (сьогодні – Львівська лінгвістична гімназія). Здобував освіту на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Після завершення навчання проходив строкову військову службу у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Працював у сфері IT-технологій. Із початком повномасштабного вторгнення повернувся до лав 80-ї бригади задля оборони Батьківщини від російських загарбників.

Був одним із захисників, що визволяли місто Херсон від окупанта, виконував бойові завдання на південному та східному напрямках. У Юрія Гординського залишилися батьки, брат та сестра.

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