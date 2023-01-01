Генсек НАТО заявив про підготовку нового наступу РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росія готує нову хвилю наступу під час своєї агресії проти України, та також закликає не недооцінювати вплив проведеної в РФ мобілізації. Про це він заявив в інтерв’ю каналу BBC Radio 4 у програмі World at One, пише Європейська правда.

Єнс Столтенберг підкреслив, що зараз Україна має перевагу на полі бою і нагадав, що це триває вже достатньо довго. Однак він вважає, що Україна ще не відчула усі наслідки так званої «часткової мобілізації», що проходила у РФ восени.

«Українські сили просувалися протягом декількох місяців, але ми також знаємо, що Росія мобілізувала набагато більше сил (ніж задіяла на полі бою), багато з них зараз проходять навчання», – заявив генсек.

Наявні дані, на думку секретаріату Альянсу, свідчать про те, що Росія «готова продовжувати війну та має намір потенційно розпочати новий наступ», – наголосив він.

Столтенберг наголосив, що Україна потребує збереження і продовження підтримки з боку західного світу, у тому числі постачання зброї. Також донори України мають бути готовими до того, що ця підтримка триватиме довго. Генсек НАТО переконаний, що така готовність є.

«Ми будемо поруч з вами, незважаючи ні на що. Ми будемо допомагати вам до самої перемоги», – запевнив він Україну.

Столтенберг також переконаний, що війна завершиться переговорами з Росією, але важливо створити добрі умови для початку переговорів.

«Те, чого Україна може досягти за цим столом, повністю залежить від сили на полі бою», – заявив він.

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