Втрати РФ: ще 710 солдатів, вертоліт і 16 броньованих машин

За минулу добу російські окупаційні війська в Україні позбулися ще 710 своїх бійців, гелікоптера, 16 бойових броньованих машин і шістьох артсистем. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до ранку 31 грудня становлять:

особового складу / personnel ‒ близько 105 960 осіб ліквідовано (+710),

танків / tanks ‒ 3029 одиниць (+3),

бойових броньованих машин / APV ‒ 6075 одиниць (+16),

артилерійських систем / artillery systems – 2016 одиниць (+6),

РСЗВ / MLRS – 423 одиниці (+0),

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 213 одиниць (+1),

літаків / aircraft – 283 одиниці (+0),

гелікоптерів / helicopters – 269 одиниць (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1746 одиниць (+6),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 711 одиниць (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 одиниць (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4707 одиниць (+24),

спеціальна техніка / special equipment ‒ 180 одиниць (+0).

Всі дані уточнюються.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену кількість загиблих російських військових. Натомість поранених окупантів у рази більше.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони РФ Сєргей Шойгу заявив, що втрати Росії у війні проти України є «рекордно низькими».

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