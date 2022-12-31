Втрати РФ: ще 710 солдатів, вертоліт і 16 броньованих машин

За минулу добу російські окупаційні війська в Україні позбулися ще 710 своїх бійців, гелікоптера, 16 бойових броньованих машин і шістьох артсистем. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.
Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до ранку 31 грудня становлять:
- особового складу / personnel ‒ близько 105 960 осіб ліквідовано (+710),
- танків / tanks ‒ 3029 одиниць (+3),
- бойових броньованих машин / APV ‒ 6075 одиниць (+16),
- артилерійських систем / artillery systems – 2016 одиниць (+6),
- РСЗВ / MLRS – 423 одиниці (+0),
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 213 одиниць (+1),
- літаків / aircraft – 283 одиниці (+0),
- гелікоптерів / helicopters – 269 одиниць (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1746 одиниць (+6),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 711 одиниць (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 одиниць (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4707 одиниць (+24),
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 180 одиниць (+0).
Всі дані уточнюються.
Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену кількість загиблих російських військових. Натомість поранених окупантів у рази більше.
Нагадаємо, нещодавно міністр оборони РФ Сєргей Шойгу заявив, що втрати Росії у війні проти України є «рекордно низькими».
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Наталя Дуляба