У Львові відзначили 100 кращих педагогів. Перелік

У Львові нагородили сто переможців конкурсу «Успішний педагог»: 50 вчителів шкіл, 40 працівників дошкілля і 10 працівників позашкілля. Всі освітяни отримали по 25 тисяч грн премії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Вже сьомий рік поспіль міське управління освіти проводить конкурс «Успішний педагог», аби підтримати талановитих викладачів й покращити якість освіти у Львові. Цьогоріч надійшла рекордна кількість заявок, 343, з-поміж яких обрали сотню.

Всім переможцям вручили дипломи та одноразову премію розміром 25 тисяч грн.

Кращими педагогами Львова-2022 року стали:

Заклади загальної середньої освіти

Білецька Ірина Ігорівна – вчитель початкових класів приватного навчально-виховного комплексу “Садок-школа-ліцей “Еколенд“ Білокура Ірина Михайлівна – вчитель початкових класів ліцею №51 імені Івана Франка Львівської міської ради Бісик Оксана Ігорівна – вчитель математики приватного закладу загальної середньої освіти ліцею “ІТ Степ Скул Львів“ Богуцька Маріанна Михайлівна – вчитель математики приватного ліцею “Живе слово“ приватного підприємства “Лінгвістичний центр “Санбім“ Борейко Любов Ігорівна – вчитель англійської мови ліцею №38 Львівської міської ради Боцко Оксана Іванівна – вчитель української мови та літератури Класичної гімназії при Львівському національному університеті імені Івана Франка Висоцький Роман Русланович – вчитель інформатики середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №29 м. Львова Вівчар-Іванова Руслана Іванівна – заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель зарубіжної літератури середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №50 м. Львова Вільчик Наталія Ростиславівна – вчитель початкових класів початкової школи №4 Львівської міської ради Войтюк Оксана Романівна – вчитель інформатики середньої

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55 м. Львова Гальвіцька Олена Леонідівна – вчитель початкових класів ліцею №24 ім. М. Конопницької Львівської міської ради Гараздовська Мар’яна Теодорівна – педагог-організатор Львівської гімназії “Престиж“ з поглибленим вивченням іноземних мов Головень Світлана Іванівна – вчитель початкових класів початкової школи “Первоцвіт“ Львівської міської ради Голосова Лідія Віталіївна – вчитель географії ліцею “Надія“ Львівської міської ради Гудим Оксана Іванівна – вчитель географії середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №49 м. Львова Дуляба Юліанна Василівна – вчитель початкових класів ліцею “Львівський“ Львівської міської ради Дунько Ольга Миколаївна – вчитель англійської мови ліцею № 75 імені Лесі Українки Львівської міської ради Звір Галина Миколаївна – вчитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи №98 м. Львова Іванишин Анастасія Степанівна – вчитель початкових класів початкової школи “Джерельце“ Львівської міської ради Кобринець Мирослава Петрівна – вчитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №49 м. Львова Ковалишин Галина Богданівна – вчитель фізичної культури середньої загальноосвітньої школи №68 м. Львова Копитко Тетяна Стефанівна – вчитель початкових класів ліцею міжнародних відносин ім. В. Стуса Львівської міської ради Копитон Марина Андріївна – вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, математики приватного закладу загальної середньої освіти ліцею “ІТ Степ Скул Львів“ Кузьменко Наталія Ярославівна – вчитель музичного мистецтва середньої загальноосвітньої школи №77 м. Львова з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності Куцак Софія Романівна – вчитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи №65 м. Львова Лазарко Галина Любомирівна – вчитель початкових класів початкової школи “Малюк“ Львівської міської ради Лялька Людмила Ярославівна – вчитель німецької мови Львівської лінгвістичної гімназії Мартяк Катерина Романівна – вчитель англійської мови Зашківського ліцею імені Євгена Коновальця Львівської міської ради Марчук Ірина Ярославівна – вчитель початкових класів початкової школи “Первоцвіт“ Львівської міської ради Музика Ірина Іллівна – вчитель історії ліцею імені Івана Пулюя Львівської міської ради Навроцька Уляна Іванівна – вчитель математики Львівської гімназії “Євшан“ Николишин Надія Олександрівна – вчитель початкових класів приватного навчально-виховного комплексу “Садок-школа-ліцей “Еколенд“ Нягу Олена Василівна – вчитель англійської мови середньої

загальноосвітньої школи №54 м. Львова Овчарук Олександр Гуладійович – вчитель історії приватного ліцею “Живе слово“ приватного підприємства “Лінгвістичний центр “Санбім“ Оліщук Христина Михайлівна – вчитель хореографії Львівської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Львівської міської ради Петрик Марія-Марта Михайлівна – вчитель географії середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів №36 м. Львова Прихідько Віра Ростиславівна – вчитель початкових класів ліцею “Оріяна“ Львівської міської ради Проць Вікторія Ярославівна – вчитель англійської мови ліцею №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міської ради Руда Марія Орестівна – вчитель польської мови ліцею “Надія“ Львівської міської ради Святлош Вікторія Михайлівна – вчитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи №98 м. Львова Сенчишин Наталія Володимирівна – вчитель початкових класів початкової школи “Школа радості“ Львівської міської ради Сітькова Ірина Миколаївна – вчитель української мови та літератури ліцею “Гроно“ Львівської міської ради Сорока Алла Олексіївна – вчитель англійської мови середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №48 м. Львова Тавенко Наталія Анатоліївна – вчитель англійської мови ліцею №66 Львівської міської ради Тимців Наталія Василівна – вчитель основ здоров’я, педагог-організатор середньої загальноосвітньої школи №42 м. Львова Тріль Галина Богданівна – вчитель іспанської мови ліцею №80 Львівської міської ради Хім’як Андрій Володимирович – вчитель фізичної культури товариства з обмеженою відповідальністю “Школа вільних та небайдужих“ Хомяк Мар’яна Олександрівна – вчитель української мови та літератури Львівської державної комунальної середньої загальноосвітньої школи №3 Чіх Наталія Михайлівна – вчитель початкових класів ліцею “Львівський“ Львівської міської ради Шеремета Вікторія Петрівна – вчитель польської та англійської мов середньої загальноосвітньої школи №96 МЖК-1

Заклади дошкільної освіти

Барович Наталія Володимирівна – практичний психолог закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №38 Львівської міської ради Бондаренко Наталія Анатоліївна – музичний керівник закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №37 комбінованого типу Львівської міської ради Варлам Ольга Миколаївна – вихователь дошкільної групи початкової школи “Малюк“ Львівської міської ради Врубель Надія Данилівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) компенсуючого типу “Веселка“ Герус Галина Богданівна – практичний психолог закладу дошкільної освіти (ясел-садка) компенсуючого типу “Пізнайко” Львівської міської ради Глинка Оксана Михайлівна – музичний керівник гімназії “Провесінь“ Львівської міської ради Голованова Світлана Миколаївна – вихователь-методист закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №167 Львівської міської ради Гордєєва-Жарківська Тетяна Михайлівна – вчитель-логопед закладу дошкільної освіти (дитячого садка) №135 Львівської міської ради Гулевич Ірина Степанівна – інструктор з фізичного виховання закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №163 Львівської міської ради Деркач Вікторія Олександрівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №29 Львівської міської ради Дудич Христина Володимирівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №171 Львівської міської ради Комар Надія Романівна – вихователь інклюзивної групи закладу дошкільної освіти (ясел-садка) комбінованого типу №37 Львівської міської ради Короляк Галина Ярославівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 187 Львівської міської ради Крап Наталія Остапівна – вихователь-методист закладу дошкільної освіти (ясел-садка) компенсуючого типу №165 Львівської міської ради Крижанівська Ганна Романівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №39 Львівської міської ради Крутник Олена Володимирівна – інструктор з фізичного виховання закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №92 Львівської міської ради Магдаленюк Надія Тимофіївна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №163 Львівської міської ради Малицька Уляна Мирославівна – музичний керівник закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №57 Львівської міської ради Мацук Анна Степанівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №67 Львівської міської ради Медвідь Наталія Ігорівна – вихователь, практичний психолог закладу дошкільної освіти (дитячого садка) №135 Львівської міської ради Мищишин Наталія Олегівна – практичний психолог закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №114 Львівської міської ради Мік Наталія Миронівна – вихователь закладу дошкільної освіти (дитячого садка) №135 Львівської міської ради Могінська Інна Василівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №154 Львівської міської ради Надюк Олена Ярославівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №48 Львівської міської ради Новосад Світлана Володимирівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №9 Львівської міської ради Одрехівська Любомира Омелянівна – вихователь-методист закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №78 Львівської міської ради Омелянець Христина Романівна – вчитель-логопед закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №188 Львівської міської ради Павлів Ольга Миколаївна – вихователь товариства з обмеженою відповідальністю “Заклад дошкільної освіти “РІО“ Синяк Анжела Володимирівна – практичний психолог закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №180 Львівської міської ради Сиротенко Іванна Данилівна – керівник гуртка закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №154 Львівської міської ради Ситник Тетяна Павлівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №37 комбінованого типу Львівської міської ради Слободян Устина Русланівна – музичний керівник закладу дошкільної освіти (ясел-садка) комбінованого типу №179 Львівської міської ради Стасів Іванна Романівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №163 Львівської міської ради Харченко Ірина Геннадіївна – практичний психолог закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №170 Львівської міської ради Цар Василина Тарасівна – вихователь-методист закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №133 Львівської міської ради Цюнглевич Ірина Юріївна – вихователь-методист закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №187 Львівської міської ради Чучман Галина Володимирівна – вихователь-методист закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №29 Шума Галина Іванівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №40 Львівської міської ради Юсько Оксана Михайлівна – вихователь-методист закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №67 Львівської міської ради Яцун Мар’яна Олександрівна – вихователь-методист закладу дошкільної освіти (ясел-садка) компенсуючого типу “Барвінок“ Львівської міської ради

Заклади позашкільної освіти:

Авдєєнко Аліна Дмитрівна – завідувач організаційно-масового відділу Будинку дитячої та юнацької творчості Шевченківського району Ванджала Юрій Ігорович – керівник гуртка хореографії зразкової циркової студії “Львівські віртуози“ Центру дитячої та юнацької творчості Залізничного району м.

Львова Габшій Наталія Петрівна – керівник гуртка народна капела бандуристок “Ягілка“ Центру дитячої та юнацької творчості Залізничного району м. Львова Кушнір Христина Миронівна – завідувач відділу образотворчого та ужиткового мистецтва, керівник гуртка Центру творчості дітей та юнацтва Галичини Літовченко Олена Андріївна – методист Центру творчості дітей та юнацтва Галичини Мелимук Христина Володимирівна – керівник зразкового ансамблю сучасного танцю “Карамель“ Будинку дитячої та юнацької творчості м. Винники Радомська Надія Володимирівна – керівник гуртка Личаківського будинку дитячої та юнацької творчості Савко Надія Миколаївна – в. о. директора, завідувач відділу естрадного та класичного мистецтва Центру творчості дітей та юнацтва Галичини Смаль Ірина Степанівна – завідувач відділу, керівник гуртка Центру творчості дітей та юнацтва Галичини Сидор Марія Русланівна – керівник гуртка Львівського міського координаційно-методичного центру “Галицьке юнацтво“

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