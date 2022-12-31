У Львові відзначили 100 кращих педагогів. Перелік

У Львові нагородили сто переможців конкурсу «Успішний педагог»: 50 вчителів шкіл, 40 працівників дошкілля і 10 працівників позашкілля. Всі освітяни отримали по 25 тисяч грн премії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.
Вже сьомий рік поспіль міське управління освіти проводить конкурс «Успішний педагог», аби підтримати талановитих викладачів й покращити якість освіти у Львові. Цьогоріч надійшла рекордна кількість заявок, 343, з-поміж яких обрали сотню.
Всім переможцям вручили дипломи та одноразову премію розміром 25 тисяч грн.
Кращими педагогами Львова-2022 року стали:
Заклади загальної середньої освіти
- Білецька Ірина Ігорівна – вчитель початкових класів приватного навчально-виховного комплексу “Садок-школа-ліцей “Еколенд“
- Білокура Ірина Михайлівна – вчитель початкових класів ліцею №51 імені Івана Франка Львівської міської ради
- Бісик Оксана Ігорівна – вчитель математики приватного закладу загальної середньої освіти ліцею “ІТ Степ Скул Львів“
- Богуцька Маріанна Михайлівна – вчитель математики приватного ліцею “Живе слово“ приватного підприємства “Лінгвістичний центр “Санбім“
- Борейко Любов Ігорівна – вчитель англійської мови ліцею №38 Львівської міської ради
- Боцко Оксана Іванівна – вчитель української мови та літератури Класичної гімназії при Львівському національному університеті імені Івана Франка
- Висоцький Роман Русланович – вчитель інформатики середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №29 м. Львова
- Вівчар-Іванова Руслана Іванівна – заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель зарубіжної літератури середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №50 м. Львова
- Вільчик Наталія Ростиславівна – вчитель початкових класів початкової школи №4 Львівської міської ради
- Войтюк Оксана Романівна – вчитель інформатики середньої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55 м. Львова
- Гальвіцька Олена Леонідівна – вчитель початкових класів ліцею №24 ім. М. Конопницької Львівської міської ради
- Гараздовська Мар’яна Теодорівна – педагог-організатор Львівської гімназії “Престиж“ з поглибленим вивченням іноземних мов
- Головень Світлана Іванівна – вчитель початкових класів початкової школи “Первоцвіт“ Львівської міської ради
- Голосова Лідія Віталіївна – вчитель географії ліцею “Надія“ Львівської міської ради
- Гудим Оксана Іванівна – вчитель географії середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №49 м. Львова
- Дуляба Юліанна Василівна – вчитель початкових класів ліцею “Львівський“ Львівської міської ради
- Дунько Ольга Миколаївна – вчитель англійської мови ліцею № 75 імені Лесі Українки Львівської міської ради
- Звір Галина Миколаївна – вчитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи №98 м. Львова
- Іванишин Анастасія Степанівна – вчитель початкових класів початкової школи “Джерельце“ Львівської міської ради
- Кобринець Мирослава Петрівна – вчитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №49 м. Львова
- Ковалишин Галина Богданівна – вчитель фізичної культури середньої загальноосвітньої школи №68 м. Львова
- Копитко Тетяна Стефанівна – вчитель початкових класів ліцею міжнародних відносин ім. В. Стуса Львівської міської ради
- Копитон Марина Андріївна – вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, математики приватного закладу загальної середньої освіти ліцею “ІТ Степ Скул Львів“
- Кузьменко Наталія Ярославівна – вчитель музичного мистецтва середньої загальноосвітньої школи №77 м. Львова з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності
- Куцак Софія Романівна – вчитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи №65 м. Львова
- Лазарко Галина Любомирівна – вчитель початкових класів початкової школи “Малюк“ Львівської міської ради
- Лялька Людмила Ярославівна – вчитель німецької мови Львівської лінгвістичної гімназії
- Мартяк Катерина Романівна – вчитель англійської мови Зашківського ліцею імені Євгена Коновальця Львівської міської ради
- Марчук Ірина Ярославівна – вчитель початкових класів початкової школи “Первоцвіт“ Львівської міської ради
- Музика Ірина Іллівна – вчитель історії ліцею імені Івана Пулюя Львівської міської ради
- Навроцька Уляна Іванівна – вчитель математики Львівської гімназії “Євшан“
- Николишин Надія Олександрівна – вчитель початкових класів приватного навчально-виховного комплексу “Садок-школа-ліцей “Еколенд“
- Нягу Олена Василівна – вчитель англійської мови середньої
загальноосвітньої школи №54 м. Львова
- Овчарук Олександр Гуладійович – вчитель історії приватного ліцею “Живе слово“ приватного підприємства “Лінгвістичний центр “Санбім“
- Оліщук Христина Михайлівна – вчитель хореографії Львівської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Львівської міської ради
- Петрик Марія-Марта Михайлівна – вчитель географії середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів №36 м. Львова
- Прихідько Віра Ростиславівна – вчитель початкових класів ліцею “Оріяна“ Львівської міської ради
- Проць Вікторія Ярославівна – вчитель англійської мови ліцею №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міської ради
- Руда Марія Орестівна – вчитель польської мови ліцею “Надія“ Львівської міської ради
- Святлош Вікторія Михайлівна – вчитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи №98 м. Львова
- Сенчишин Наталія Володимирівна – вчитель початкових класів початкової школи “Школа радості“ Львівської міської ради
- Сітькова Ірина Миколаївна – вчитель української мови та літератури ліцею “Гроно“ Львівської міської ради
- Сорока Алла Олексіївна – вчитель англійської мови середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №48 м. Львова
- Тавенко Наталія Анатоліївна – вчитель англійської мови ліцею №66 Львівської міської ради
- Тимців Наталія Василівна – вчитель основ здоров’я, педагог-організатор середньої загальноосвітньої школи №42 м. Львова
- Тріль Галина Богданівна – вчитель іспанської мови ліцею №80 Львівської міської ради
- Хім’як Андрій Володимирович – вчитель фізичної культури товариства з обмеженою відповідальністю “Школа вільних та небайдужих“
- Хомяк Мар’яна Олександрівна – вчитель української мови та літератури Львівської державної комунальної середньої загальноосвітньої школи №3
- Чіх Наталія Михайлівна – вчитель початкових класів ліцею “Львівський“ Львівської міської ради
- Шеремета Вікторія Петрівна – вчитель польської та англійської мов середньої загальноосвітньої школи №96 МЖК-1
Заклади дошкільної освіти
- Барович Наталія Володимирівна – практичний психолог закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №38 Львівської міської ради
- Бондаренко Наталія Анатоліївна – музичний керівник закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №37 комбінованого типу Львівської міської ради
- Варлам Ольга Миколаївна – вихователь дошкільної групи початкової школи “Малюк“ Львівської міської ради
- Врубель Надія Данилівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) компенсуючого типу “Веселка“
- Герус Галина Богданівна – практичний психолог закладу дошкільної освіти (ясел-садка) компенсуючого типу “Пізнайко” Львівської міської ради
- Глинка Оксана Михайлівна – музичний керівник гімназії “Провесінь“ Львівської міської ради
- Голованова Світлана Миколаївна – вихователь-методист закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №167 Львівської міської ради
- Гордєєва-Жарківська Тетяна Михайлівна – вчитель-логопед закладу дошкільної освіти (дитячого садка) №135 Львівської міської ради
- Гулевич Ірина Степанівна – інструктор з фізичного виховання закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №163 Львівської міської ради
- Деркач Вікторія Олександрівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №29 Львівської міської ради
- Дудич Христина Володимирівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №171 Львівської міської ради
- Комар Надія Романівна – вихователь інклюзивної групи закладу дошкільної освіти (ясел-садка) комбінованого типу №37 Львівської міської ради
- Короляк Галина Ярославівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 187 Львівської міської ради
- Крап Наталія Остапівна – вихователь-методист закладу дошкільної освіти (ясел-садка) компенсуючого типу №165 Львівської міської ради
- Крижанівська Ганна Романівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №39 Львівської міської ради
- Крутник Олена Володимирівна – інструктор з фізичного виховання закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №92 Львівської міської ради
- Магдаленюк Надія Тимофіївна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №163 Львівської міської ради
- Малицька Уляна Мирославівна – музичний керівник закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №57 Львівської міської ради
- Мацук Анна Степанівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №67 Львівської міської ради
- Медвідь Наталія Ігорівна – вихователь, практичний психолог закладу дошкільної освіти (дитячого садка) №135 Львівської міської ради
- Мищишин Наталія Олегівна – практичний психолог закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №114 Львівської міської ради
- Мік Наталія Миронівна – вихователь закладу дошкільної освіти (дитячого садка) №135 Львівської міської ради
- Могінська Інна Василівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №154 Львівської міської ради
- Надюк Олена Ярославівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №48 Львівської міської ради
- Новосад Світлана Володимирівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №9 Львівської міської ради
- Одрехівська Любомира Омелянівна – вихователь-методист закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №78 Львівської міської ради
- Омелянець Христина Романівна – вчитель-логопед закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №188 Львівської міської ради
- Павлів Ольга Миколаївна – вихователь товариства з обмеженою відповідальністю “Заклад дошкільної освіти “РІО“
- Синяк Анжела Володимирівна – практичний психолог закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №180 Львівської міської ради
- Сиротенко Іванна Данилівна – керівник гуртка закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №154 Львівської міської ради
- Ситник Тетяна Павлівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №37 комбінованого типу Львівської міської ради
- Слободян Устина Русланівна – музичний керівник закладу дошкільної освіти (ясел-садка) комбінованого типу №179 Львівської міської ради
- Стасів Іванна Романівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №163 Львівської міської ради
- Харченко Ірина Геннадіївна – практичний психолог закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №170 Львівської міської ради
- Цар Василина Тарасівна – вихователь-методист закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №133 Львівської міської ради
- Цюнглевич Ірина Юріївна – вихователь-методист закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №187 Львівської міської ради
- Чучман Галина Володимирівна – вихователь-методист закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №29
- Шума Галина Іванівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №40 Львівської міської ради
- Юсько Оксана Михайлівна – вихователь-методист закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №67 Львівської міської ради
- Яцун Мар’яна Олександрівна – вихователь-методист закладу дошкільної освіти (ясел-садка) компенсуючого типу “Барвінок“ Львівської міської ради
Заклади позашкільної освіти:
- Авдєєнко Аліна Дмитрівна – завідувач організаційно-масового відділу Будинку дитячої та юнацької творчості Шевченківського району
- Ванджала Юрій Ігорович – керівник гуртка хореографії зразкової циркової студії “Львівські віртуози“ Центру дитячої та юнацької творчості Залізничного району м.
Львова
- Габшій Наталія Петрівна – керівник гуртка народна капела бандуристок “Ягілка“ Центру дитячої та юнацької творчості Залізничного району м. Львова
- Кушнір Христина Миронівна – завідувач відділу образотворчого та ужиткового мистецтва, керівник гуртка Центру творчості дітей та юнацтва Галичини
- Літовченко Олена Андріївна – методист Центру творчості дітей та юнацтва Галичини
- Мелимук Христина Володимирівна – керівник зразкового ансамблю сучасного танцю “Карамель“ Будинку дитячої та юнацької творчості м. Винники
- Радомська Надія Володимирівна – керівник гуртка Личаківського будинку дитячої та юнацької творчості
- Савко Надія Миколаївна – в. о. директора, завідувач відділу естрадного та класичного мистецтва Центру творчості дітей та юнацтва Галичини
- Смаль Ірина Степанівна – завідувач відділу, керівник гуртка Центру творчості дітей та юнацтва Галичини
- Сидор Марія Русланівна – керівник гуртка Львівського міського координаційно-методичного центру “Галицьке юнацтво“
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Наталя Дуляба