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У Львові відзначили 100 кращих педагогів. Перелік

Наталя Дуляба

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У Львові нагородили сто переможців конкурсу «Успішний педагог»: 50 вчителів шкіл, 40 працівників дошкілля і 10 працівників позашкілля. Всі освітяни отримали по 25 тисяч грн премії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Вже сьомий рік поспіль міське управління освіти проводить конкурс «Успішний педагог», аби підтримати талановитих викладачів й покращити якість освіти у Львові. Цьогоріч надійшла рекордна кількість заявок, 343, з-поміж яких обрали сотню.

Всім переможцям вручили дипломи та одноразову премію розміром 25 тисяч грн.

Кращими педагогами Львова-2022 року стали:

Заклади загальної середньої освіти

  1. Білецька Ірина Ігорівна – вчитель початкових класів приватного навчально-виховного комплексу “Садок-школа-ліцей “Еколенд“
  2. Білокура Ірина Михайлівна – вчитель початкових класів ліцею №51 імені Івана Франка Львівської міської ради
  3. Бісик Оксана Ігорівна – вчитель математики приватного закладу загальної середньої освіти ліцею “ІТ Степ Скул Львів“
  4. Богуцька Маріанна Михайлівна – вчитель математики приватного ліцею “Живе слово“ приватного підприємства “Лінгвістичний центр “Санбім“
  5. Борейко Любов Ігорівна – вчитель англійської мови ліцею №38 Львівської міської ради
  6. Боцко Оксана Іванівна – вчитель української мови та літератури Класичної гімназії при Львівському національному університеті імені Івана Франка
  7. Висоцький Роман Русланович – вчитель інформатики середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №29 м. Львова
  8. Вівчар-Іванова Руслана Іванівна – заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель зарубіжної літератури середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №50 м. Львова
  9. Вільчик Наталія Ростиславівна – вчитель початкових класів початкової школи №4 Львівської міської ради
  10. Войтюк Оксана Романівна – вчитель інформатики середньої
    загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55 м. Львова
  11. Гальвіцька Олена Леонідівна – вчитель початкових класів ліцею №24 ім. М. Конопницької Львівської міської ради
  12. Гараздовська Мар’яна Теодорівна – педагог-організатор Львівської гімназії “Престиж“ з поглибленим вивченням іноземних мов
  13. Головень Світлана Іванівна – вчитель початкових класів початкової школи “Первоцвіт“ Львівської міської ради
  14. Голосова Лідія Віталіївна – вчитель географії ліцею “Надія“ Львівської міської ради
  15. Гудим Оксана Іванівна – вчитель географії середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №49 м. Львова
  16. Дуляба Юліанна Василівна – вчитель початкових класів ліцею “Львівський“ Львівської міської ради
  17. Дунько Ольга Миколаївна – вчитель англійської мови ліцею № 75 імені Лесі Українки Львівської міської ради
  18. Звір Галина Миколаївна – вчитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи №98 м. Львова
  19. Іванишин Анастасія Степанівна – вчитель початкових класів початкової школи “Джерельце“ Львівської міської ради
  20. Кобринець Мирослава Петрівна – вчитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №49 м. Львова
  21. Ковалишин Галина Богданівна – вчитель фізичної культури середньої загальноосвітньої школи №68 м. Львова
  22. Копитко Тетяна Стефанівна – вчитель початкових класів ліцею міжнародних відносин ім. В. Стуса Львівської міської ради
  23. Копитон Марина Андріївна – вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, математики приватного закладу загальної середньої освіти ліцею “ІТ Степ Скул Львів“
  24. Кузьменко Наталія Ярославівна – вчитель музичного мистецтва середньої загальноосвітньої школи №77 м. Львова з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності
  25. Куцак Софія Романівна – вчитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи №65 м. Львова
  26. Лазарко Галина Любомирівна – вчитель початкових класів початкової школи “Малюк“ Львівської міської ради
  27. Лялька Людмила Ярославівна – вчитель німецької мови Львівської лінгвістичної гімназії
  28. Мартяк Катерина Романівна – вчитель англійської мови Зашківського ліцею імені Євгена Коновальця Львівської міської ради
  29. Марчук Ірина Ярославівна – вчитель початкових класів початкової школи “Первоцвіт“ Львівської міської ради
  30. Музика Ірина Іллівна – вчитель історії ліцею імені Івана Пулюя Львівської міської ради
  31. Навроцька Уляна Іванівна – вчитель математики Львівської гімназії “Євшан“
  32. Николишин Надія Олександрівна – вчитель початкових класів приватного навчально-виховного комплексу “Садок-школа-ліцей “Еколенд“
  33. Нягу Олена Василівна – вчитель англійської мови середньої
    загальноосвітньої школи №54 м. Львова
  34. Овчарук Олександр Гуладійович – вчитель історії приватного ліцею “Живе слово“ приватного підприємства “Лінгвістичний центр “Санбім“
  35. Оліщук Христина Михайлівна – вчитель хореографії Львівської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Львівської міської ради
  36. Петрик Марія-Марта Михайлівна – вчитель географії середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів №36 м. Львова
  37. Прихідько Віра Ростиславівна – вчитель початкових класів ліцею “Оріяна“ Львівської міської ради
  38. Проць Вікторія Ярославівна – вчитель англійської мови ліцею №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міської ради
  39. Руда Марія Орестівна – вчитель польської мови ліцею “Надія“ Львівської міської ради
  40. Святлош Вікторія Михайлівна – вчитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи №98 м. Львова
  41. Сенчишин Наталія Володимирівна – вчитель початкових класів початкової школи “Школа радості“ Львівської міської ради
  42. Сітькова Ірина Миколаївна – вчитель української мови та літератури ліцею “Гроно“ Львівської міської ради
  43. Сорока Алла Олексіївна – вчитель англійської мови середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №48 м. Львова
  44. Тавенко Наталія Анатоліївна – вчитель англійської мови ліцею №66 Львівської міської ради
  45. Тимців Наталія Василівна – вчитель основ здоров’я, педагог-організатор середньої загальноосвітньої школи №42 м. Львова
  46. Тріль Галина Богданівна – вчитель іспанської мови ліцею №80 Львівської міської ради
  47. Хім’як Андрій Володимирович – вчитель фізичної культури товариства з обмеженою відповідальністю “Школа вільних та небайдужих“
  48. Хомяк Мар’яна Олександрівна – вчитель української мови та літератури Львівської державної комунальної середньої загальноосвітньої школи №3
  49. Чіх Наталія Михайлівна – вчитель початкових класів ліцею “Львівський“ Львівської міської ради
  50. Шеремета Вікторія Петрівна – вчитель польської та англійської мов середньої загальноосвітньої школи №96 МЖК-1

Заклади дошкільної освіти

  1. Барович Наталія Володимирівна – практичний психолог закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №38 Львівської міської ради
  2. Бондаренко Наталія Анатоліївна – музичний керівник закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №37 комбінованого типу Львівської міської ради
  3. Варлам Ольга Миколаївна – вихователь дошкільної групи початкової школи “Малюк“ Львівської міської ради
  4. Врубель Надія Данилівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) компенсуючого типу “Веселка“
  5. Герус Галина Богданівна – практичний психолог закладу дошкільної освіти (ясел-садка) компенсуючого типу “Пізнайко” Львівської міської ради
  6. Глинка Оксана Михайлівна – музичний керівник гімназії “Провесінь“ Львівської міської ради
  7. Голованова Світлана Миколаївна – вихователь-методист закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №167 Львівської міської ради
  8. Гордєєва-Жарківська Тетяна Михайлівна – вчитель-логопед закладу дошкільної освіти (дитячого садка) №135 Львівської міської ради
  9. Гулевич Ірина Степанівна – інструктор з фізичного виховання закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №163 Львівської міської ради
  10. Деркач Вікторія Олександрівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №29 Львівської міської ради
  11. Дудич Христина Володимирівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №171 Львівської міської ради
  12. Комар Надія Романівна – вихователь інклюзивної групи закладу дошкільної освіти (ясел-садка) комбінованого типу №37 Львівської міської ради
  13. Короляк Галина Ярославівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 187 Львівської міської ради
  14. Крап Наталія Остапівна – вихователь-методист закладу дошкільної освіти (ясел-садка) компенсуючого типу №165 Львівської міської ради
  15. Крижанівська Ганна Романівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №39 Львівської міської ради
  16. Крутник Олена Володимирівна – інструктор з фізичного виховання закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №92 Львівської міської ради
  17. Магдаленюк Надія Тимофіївна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №163 Львівської міської ради
  18. Малицька Уляна Мирославівна – музичний керівник закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №57 Львівської міської ради
  19. Мацук Анна Степанівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №67 Львівської міської ради
  20. Медвідь Наталія Ігорівна – вихователь, практичний психолог закладу дошкільної освіти (дитячого садка) №135 Львівської міської ради
  21. Мищишин Наталія Олегівна – практичний психолог закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №114 Львівської міської ради
  22. Мік Наталія Миронівна – вихователь закладу дошкільної освіти (дитячого садка) №135 Львівської міської ради
  23. Могінська Інна Василівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №154 Львівської міської ради
  24. Надюк Олена Ярославівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №48 Львівської міської ради
  25. Новосад Світлана Володимирівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №9 Львівської міської ради
  26. Одрехівська Любомира Омелянівна – вихователь-методист закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №78 Львівської міської ради
  27. Омелянець Христина Романівна – вчитель-логопед закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №188 Львівської міської ради
  28. Павлів Ольга Миколаївна – вихователь товариства з обмеженою відповідальністю “Заклад дошкільної освіти “РІО“
  29. Синяк Анжела Володимирівна – практичний психолог закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №180 Львівської міської ради
  30. Сиротенко Іванна Данилівна – керівник гуртка закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №154 Львівської міської ради
  31. Ситник Тетяна Павлівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №37 комбінованого типу Львівської міської ради
  32. Слободян Устина Русланівна – музичний керівник закладу дошкільної освіти (ясел-садка) комбінованого типу №179 Львівської міської ради
  33. Стасів Іванна Романівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №163 Львівської міської ради
  34. Харченко Ірина Геннадіївна – практичний психолог закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №170 Львівської міської ради
  35. Цар Василина Тарасівна – вихователь-методист закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №133 Львівської міської ради
  36. Цюнглевич Ірина Юріївна – вихователь-методист закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №187 Львівської міської ради
  37. Чучман Галина Володимирівна – вихователь-методист закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №29
  38. Шума Галина Іванівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №40 Львівської міської ради
  39. Юсько Оксана Михайлівна – вихователь-методист закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №67 Львівської міської ради
  40. Яцун Мар’яна Олександрівна – вихователь-методист закладу дошкільної освіти (ясел-садка) компенсуючого типу “Барвінок“ Львівської міської ради

Заклади позашкільної освіти:

  1. Авдєєнко Аліна Дмитрівна – завідувач організаційно-масового відділу Будинку дитячої та юнацької творчості Шевченківського району
  2. Ванджала Юрій Ігорович – керівник гуртка хореографії зразкової циркової студії “Львівські віртуози“ Центру дитячої та юнацької творчості Залізничного району м.
    Львова
  3. Габшій Наталія Петрівна – керівник гуртка народна капела бандуристок “Ягілка“ Центру дитячої та юнацької творчості Залізничного району м. Львова
  4. Кушнір Христина Миронівна – завідувач відділу образотворчого та ужиткового мистецтва, керівник гуртка Центру творчості дітей та юнацтва Галичини
  5. Літовченко Олена Андріївна – методист Центру творчості дітей та юнацтва Галичини
  6. Мелимук Христина Володимирівна – керівник зразкового ансамблю сучасного танцю “Карамель“ Будинку дитячої та юнацької творчості м. Винники
  7. Радомська Надія Володимирівна – керівник гуртка Личаківського будинку дитячої та юнацької творчості
  8. Савко Надія Миколаївна – в. о. директора, завідувач відділу естрадного та класичного мистецтва Центру творчості дітей та юнацтва Галичини
  9. Смаль Ірина Степанівна – завідувач відділу, керівник гуртка Центру творчості дітей та юнацтва Галичини
  10. Сидор Марія Русланівна – керівник гуртка Львівського міського координаційно-методичного центру “Галицьке юнацтво“

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