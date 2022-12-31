Свято на фоні руїн: на Луганщині встановили головну ялинку

В деокупованому Невському напередодні Нового року встановили невелику ялинку. Вона стала головною ялинкою Луганщини у 2022 році. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай на своїй сторінці у Facebook.

Посадовець опублікував фото, на яких він разом із керівником «Укрпошти» Ігорем Смілянським та військовими прикрашає невелику ялинку біля фактично зруйнованого відділення пошти у Невському.

«Ось так виглядає ялинка незламності. Головна ялинка Луганщини… цьогоріч», – так підписав світлини Сергій Гайдай.

Згодом в ефірі національного телемарафону він розповів, що на дерево навіть повісили гірлянду на батарейках, аби вона світила. Водночас Сергій Гайдай додав, що попри все у регіоні намагаються створити бодай якийсь святковий настрій.

«За допомогою наших військових адміністрацій ми до Нового року відправляли подарунки дітям віком до 12 років. Йдеться про тисячі дітей, і подарунки ще досі надходять. Також деякі громади робили невеликі святкові заходи у гуманітарних штабах», – відзначив очільник Луганщини.

Нагадаємо, село Невське, що на межі Луганщини з Донеччиною, ЗСУ звільнили від російських окупантів наприкінці жовтня. Операцію виконували група розвідників «Кедр» та 5 рота 66 бригади Збройних Сил України.

Українські військові блискуче розгромили вороже угруповання, яке було кількісно більшим, і змусило рашистів утікати. Як це відбувалось, дивіться тут.

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Фото: Facebook Сергія Гайдая