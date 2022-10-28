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Під час звільнення Невського ЗСУ розбили переважаючі сили окупантів, – розвідка

Наталя Дуляба

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Під час деокупації села Невське, що на околиці Луганщини, українські військові майстерно розгромили більші за кількістю ворожі сили. Головне управління розвідки Міноборони показало частину цієї блискучої операції.

Наступальну операцію зі звільнення від російських окупантів села Невське, що на межі Луганщини з Донеччиною, здійснили група розвідників «Кедр» та 5 рота 66 бригади ЗСУ.

Українські військові блискуче розгромили вороже угруповання, яке було кількісно більшим, і змусило рашистів утікати. Звільнили Невське 23 жовтня.

Під час деокупації знищено 34 російські стрільці та три кулеметні розрахунки. Вцілілі загарбники покинули свою бронетехніку, відступаючи з населеного пункту. Розвідники взяли в полон трьох військових РФ, а також «затрофеїли» КАМАЗ із боєкомплектом та дві бойові машини піхоти.

«На жаль, під час наступу героїчно загинув розвідник Владислав Кравець, який ціною власного життя знищив ворожий розрахунок. Вічна пам’ять Герою!», – додають у розвідці.

Нагадаємо, про звільнення Невського, Кармазинівки, М’ясожарівки на Луганщині та Новосадового на Донеччині Генштаб офіційно підтвердив ввечері 24 жовтня. Більше деталей про ці військові операції не було.

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