На Донеччині загинув ветеран АТО із Борислава

У бою з російськими окупантами на Донеччині загинув 46-річний Андрій Томан. Про це йдеться на сторінці Бориславської міськради у Facebook.

Андрій Томан і Бориславської громади був учасником Революції Гідності, у 2014-2015 роках воював у зоні АТО. Загинув, захищаючи Україну від російських загарбників, 30 грудня на Донеччині.

У загиблого воїна залишилися дружина, маленька донечка, мама і сестра. Про чин похорону обіцяють повідомити згодом.

«Щирі співчуття рідним і близьким. У цей важкий для України час сумуємо разом з вами й схиляємо голови у глибокій скорботі. Вічна пам’ять і шана українському воїну, що захищав рідну землі й всіх нас», – додають у мерії Борислава.

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