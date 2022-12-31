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Є всі шанси пройти Новий рік без знеструмлень, – «Львівобленерго»

Наталя Дуляба

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Завдяки економії споживання електроенергії Львів та область можуть не мати знеструмлень у новорічну ніч та 1 січня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Львівобленерго».

«Львів та область мають всі шанси пройти наступну добу без вимкнення електроенергії. Тож продовжуємо економити, вірити у ЗСУ і наближати перемогу разом», – вказано у повідомленні.

Енергетики нагадують, що саме завдяки економії споживання Львівщина може обійтись без знеструмлень. Втім це залежить як безпосередньо від кожного мешканця, так і від ситуації в енергосистемі загалом.

Дотримуйтесь таких простих правил енергоощадності:

  1. не залишайте освітлення у кімнатах, де ніхто не перебуває;
  2. не залишайте техніку в «Режимі сну»;
  3. не вмикайте одночасно два і більше енергоємні прилади;
  4. після того, як подачу електроенергії відновили, вмикайте електроживлення поступово: спочатку освітлення, потім – прилади з невисокою потужністю;
  5. вимикайте прилади, у яких немає нагальної потреби, наприклад, телевізор, який ніхто не дивиться.

 

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