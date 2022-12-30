ЗСУ вдарили по шістьох районах зосередження рашистів

На 310 добу війни російські окупанти продовжують вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському і намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 30 грудня.

Протягом доби російські загарбники завдали 16 авіаційних ударів, 15 з яких – по цивільній інфраструктурі. Зокрема, ворог застосував 8 дронів Shakhed-136, всі їх збили українські захисники.

Крім того, агресор здійснив 17 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Від артилерійських обстрілів мирних населених пунктів загинули цивільні люди.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація стабільна. Ознак формування наступальних угруповань рашистів не виявлено. На двох останніх напрямках під обстрілами опинились райони населених пунктів Семенівка і Залізний Міст Чернігівської області; Запсілля і Велика Рибиця Сумської області, а також Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Чугунівка і Зарубинка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку зафіксовано вогневий вплив поблизу населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Вільшана, Куп’янськ, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку російські війська обстріляли Невське і Діброву Луганської області, а також Червонопопівку і Торське на Донеччині.

На Бахмутському напрямку від вогню окупантів постраждали райони населених пунктів Спірне, Берестове, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Костянтинівка, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Веселе, Авдіївка, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили обстріли по Вугледару, Пречистівці та Времівці Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого впливу ворога зазнали Темирівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське і Степногірськ Запорізької області та Нікополь і Приміське на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку від обстрілів, зокрема з реактивних систем залпового вогню, постраждала цивільна інфраструктура Качкарівки та Херсона.

«Станом на 29 грудня лікарня в Біловодську Луганської області переповнена пораненими російськими військовослужбовцями. В районі Донецька було поранено та знищено до 10 озброєних окупантів. Крім того, знищено дві одиниці військової техніки, а ще три – пошкоджено», – кажуть у Генштабі.

Українська авіація завдала п’ять ударів по районах зосередження окупантів. Також протягом доби збито ворожий розвідувальний безпілотник типу «Орлан-10».

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили шість районів зосередження живої сили та військової техніки противника, п’ять складів боєприпасів та радіолокаційну станцію.

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