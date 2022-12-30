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Зеленський збирав Ставку: говорили про забезпечення ЗСУ і дії ворога

Наталя Дуляба

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У п’ятницю, 30 грудня, Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі президента.

На зустрічі учасники Ставки заслухали доповіді щодо оперативної ситуації на фронті та можливих дій російських окупантів у найближчій перспективі. Також було обговорено забезпечення підрозділів Сил оборони на найгарячіших ділянках озброєнням та іншими засобами.

«Під час засідання розглянуто питання удосконалення протиповітряної оборони України, зокрема для захисту об’єктів критичної інфраструктури. Окремо члени Ставки заслухали інформацію про відновлення енергетичної системи України після нещодавніх ракетних атак Росії», – йдеться у повідомленні.

Крім президента, Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командирів військ оперативних напрямків, участь у засіданні Ставки взяли також:

  • міністр оборони Олексій Резніков,
  • начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов,
  • голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко,
  • секретар РНБО Олексій Данілов,
  • командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський,
  • міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,
  • міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,
  • міністр інфраструктури Олександр Кубраков,
  • керівник Офісу президента Андрій Єрмак,
  • члени уряду та представники правоохоронних органів.

Нагадаємо, Ставка Верховного Головнокомандувача – це надзвичайний орган вищого військового керівництва, що здійснює під час війни стратегічне управління Збройними Силами та іншими військовими формуваннями.

Також вона може вносити зміни й уточнення до структури та організації Збройних Сил, здійснювати планування кампаній і стратегічних операцій, ставити завдання угрупуванням військ, розпоряджатись наявними резервами тощо. Робочим органом є Генеральний штаб ЗСУ.

Із початку повномасштабного вторгнення Росії Ставку Верховного Головнокомандувача скликають регулярно. Про прийняті рішення публічно не повідомляють, оскільки вони стосуються національної безпеки й оборони.

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