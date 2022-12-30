Воїну 24 ОМБр імені короля Данила присвоїли Героя України

Воїну 24 ОМБр імені короля Данила Дмитро Бублик присвоїли звання Героя України з врученням ордену «Золота Зірка». Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

Указом Президента України №856, звання Героя України з врученням ордену «Золота Зірка» присвоїли майстер-сержанту Дмитру Бублику. Орден вручили за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також вірність військовій присязі.

У Facebook 24-ї бригади відзначили, що воїн відзначився вмілими діями під час оборони Луганщини. За час боїв його рота знищила значну кількість особового складу та техніки ворога.

«Майстер-сержант Бублик на фронті з 2014-го. Його підрозділ завжди виконував завдання на найбільш небезпечних та гарячих напрямках ведення бойових дій», – зазначили в ЛОВА.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.