Валерій Залужний: «Це Різдво має присмак сліз і колір крові, але нам вистачить сил здолати ворога»

Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний, вітаючи українців із прийдешнім Новим роком та Різдвом, відзначив, що попри всі труднощі Україна переможе російських окупантів:

«Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці.

На наших плечах і плечах наших рідних – важкі випробування, біль і страждання. Це Різдво має присмак сліз і колір крові. Проте нам вистачить сил здолати ворога.

У боротьбі народжується Нація. Хай вас, рідні, береже Господь!

Нехай наша Перемога стане початком розквіту України і кінцем для росії!

Всіх, хто в строю, хто зараз утримує наші позиції. Рідних і близьких наших захисників і захисниць. Всіх, хто молиться, вірить, допомагає Збройним Силам. Всіх, хто разом з нами протистоїть світовому злу, з Новим Роком і Різдвом Христовим!».

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