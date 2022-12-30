У Львові жінку намагались обманути в обміннику валют

28-річна львів’янка хотіла обміняти долари США на гривню в одному з обмінників міста. Працівниця забрала в неї долари, однак готівку в гривнях не віддала. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

27 грудня у поліцію звернулась 28-річна львів’янка. Жінка повідомила, що перебуває в обміннику розташованому на вулиці Гнатюка, працівники якого привласнили її гроші – 11300 доларів США.

Під час спілкування з поліцейськими заявниця розповіла, що запланувала обміняти долари США на гривні та знайшла адресу обмінника на тематичному форумі в мережі Інтернет. Наступного дня жінка прийшла з грошима до пункту обміну. Працівниця забрала у неї 11 300 доларів США, однак готівку в гривнях заявниці не віддала. Сказала, що гроші відправлені на її електронний гаманець. Проте в жінки немає жодного електронного гаманця і, за її словами, жодних номерів банківських рахунків вона співробітникам обмінника не надавала.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до восьми років. Правоохоронці провели у приміщенні пункту обміну валют санкціонований невідкладний обшук, під час якого вилучили комп’ютерну техніку, робочі записи та кошти в сумі 11 тисяч доларів США.

Досудове розслідування триває, призначені необхідні експертизи. Встановлюються всі обставини події та причетні особи.

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