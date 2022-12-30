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У Львові маршрутка збила пенсіонерку

Анастасія Диняк

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На проспекті Червоної Калини у Львові водій маршрутки збив 61-річну жінку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, аварія сталася у четвер, 29 грудня, близько 18:00 год. на проспекті Червоної Калини у Львові. За попередніми даними правоохоронців, 60-річний львів’янин, водій автобуса «БАЗ», збив 61-річну місцеву мешканку.

Унаслідок ДТП жінка отримала поранення та була госпіталізована.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Водію може загрожувати до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

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