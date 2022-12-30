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Окупанти увірвались до мешканки Херсонщини і розстріляли її за висловлене обурення

Наталя Дуляба

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Правоохоронці ексгумували тіло ще однієї цивільної людини на Херсонщині, яку вбили під час російської окупації. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора України.

Йдеться про воєнний злочин, скоєний у селі Правдине, що на околиці Херсонщини. За версією слідства, тут під час окупації російські військові розстріляли 56-річну місцеву мешканку.

Встановлено, що у вересні цьогоріч рашисти заїхали важкою технікою на подвір’я жінки, вона висловила своє невдоволення. Через це її розстріляли на власному подвір’ї з автоматичної зброї.

Тепер правоохоронці ексгумували тіло вбитої і скерували його на судово-медичну експертизу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) ККУ. Наразі триває слідство.

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