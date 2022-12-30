Окупанти атакували дронами Київщину: наслідки

Вночі 30 грудня російські окупанти атакували Київщину іранськими дронами-камікадзе. Про це повідомив очільник військової адміністрації Київської області Олексій Кулеба.

Так, у Київській ОВА зазначили, що в області працює ППО. Згодом Кулеба додав, що противник цілив по об’єктах інфраструктури області, однак обійшлося без влучань.

«Росія знову цілилась по наших об’єктах інфраструктури. Сили ППО відбили безпілотники. Попередньо, влучань немає», – написав він.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що у повітряному просторі Києва було зафіксовано 5 ворожих беспілотників, усі вдалося ліквідувати.

«Один з баражуючих боєприпасів «Shahed» влучив у адміністративну будівлю в Голосіівському районі столиці, внаслідок чого будівля була частково зруйнована, а в житловому будинку поруч є пошкодження вікон», – додав Попко.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що, за даними сил ППО, на місто рухалися сім дронів-камікадзе. Два з них збили на підльоті до столиці і ще п’ять над самим містом.

Унаслідок російської атаки постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч з 29 на 30 грудня ворог атакував Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва «Shahed-131/136». Загалом росіяни випустили 16 дронів.