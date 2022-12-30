Іван Попович запрошує львів’ян провести різдвяні свята

19 січня золотий голос української естради Іван Попович готує для львів’ян новий концерт, аби відзначити завершення різдвяних свят. Він відбудеться о 19:00 год. у Центрі Довженка. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Іван Попович відомий своїми патріотичними та ліричними піснями, в яких оспівується краса України, любов до рідного краю. І багато з тих пісень є знайомими та улюбленими для не одного покоління. Згадайте хоча б «Золото Карпат», «Василина», «Стожари» чи «Марічка-чічка».

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Артиста люблять і слухають не тільки в рідній Україні, а й в інших країнах світу. Недаремно він активно гастролює Європою, Азією, США. Але українська земля завжди залишиться єдиною та такою бажаною для співака, саме тому святкові концерти він презентує вдома.

19 січня закінчується цикл різдвяних свят, а вже наступного дня, за повір’ями, приходить Іван Предтеча та забирає їх на свої плечі. Провести разом цей наймагічніший період року пропонує Іван Попович.

«Улюблені хіти, які співають різні покоління, та звісно ж – колядки і щедрівки, зігріють усіх ці січневі вечори та подарують незабутні емоції. Також у програмі пісні, що надихають та композиції, що вже стали українським надбанням. Таку подію не можна пропустити!» – запрошує артист.

Квитки доступні за цим посиланням.

«Не зволікайте та купуйте квитки, щоб провести різдвяні свята з запальною музичною програмою. Якщо одного концерту Івана Поповича буде замало, тоді запрошуємо в інші міста. Зробіть подарунок близьким» – додають організатори VINIL Concert agency.

Шукайте концерт Івана поповича у своєму місті:

13.01 – Івано-Франківськ, ККЗ Арена Центр | 19:00

14.01 – Рівне, Міський палац культури | 18:00

15.01 – Чернівці, Філармонія | 16:00

16.01 – Тернопіль, Драмтеатр | 18:30

17.01 – Луцьк, Драмтеатр | 18:30

19.01 – Львів, Центр Довженка | 19:00

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