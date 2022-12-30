Ігнат заявив, що ракети у РФ закінчаться через санкції

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що санкції проти Росії не дозволять виготовляти крилаті ракети «Калібр» та інше озброєння. Про це пише Українська правда.

Так, за словами Ігната, розмови про те, що Росія виготовлятиме «до кінця своїх днів» – це лише «локшина на вухах» для росіян.

«Вони ж не скажуть, що Захід і українські ЗМІ рахують “Калібри”, ще на 3 удари, ще на 2… Вони ж повинні своєму електорату говорити, що будуть робити “Калібри” до кінця своїх днів», – зазначив він.

Речник Повітряних сил додав, що санкції проти Росії можуть вплинути на виробництво ракет типу «Калібр», цивільну авіацію, а російська нафтодобувна галузь зупиниться.

«Питання в контролі за тими санкціями, якщо вони дійсно запрацюють, то це буде кінець економіки країни-агресора», – пояснив Ігнат.

Нагадаємо, за уточненою інформацією, під час ранкової атаки 29 грудня росіяни випустили по Україні 70 крилатих ракет. 58 з них вдалося збити.