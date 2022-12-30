Біля Бахмута загинув аспірант Львівського університету

У районі Бахмута загинув аспірант і випускник історичного факультету ЛНУ імені Івана Франка Сергій Зайцев. Про це йдеться на сторінці Львівського університету у Facebook.

Сергій Зайцев пішов добровольцем захищати Україну ще в 2014 році, будучи студентом четвертого курсу історичного факультету. Згодом як офіцера його призвали до Збройних Сил України.

Після закінчення активної фази бойових дій на Донбасі Сергій завершив навчання і вступив до аспірантури на кафедру історичного краєзнавства, де успішно працював над дисертацією на тему «Повстансько-партизанський рух на Катеринославщині 1917– початку 1920-х років (військовий аспект)». Восени 2021 року його наукову роботу рекомендували до захисту, який так і не відбувся.

З початком повномасштабного вторгнення Сергій Зайцев одним із перших вирушив на фронт: спочатку боронив Херсонщину, а згодом потрапив у важкі бої під Бахмутом. Саме в цій найгарячішій точці він і загинув.

«Вся академічна спільнота глибоко сумує у зв’язку з непоправною втратою і висловлює щирі співчуття матері, дружині, донечці, близьким, друзям та колегам загиблого Героя», – додають в ЛНУ.

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