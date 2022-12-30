16 січня у Львові виступить Олександр Божик

16 січня у театрі імені Марії Заньковецької із вражаючим музичним шоу виступить скрипаль-віртуоз та концертмейстер оркестру Львівської опери Олександр Божик. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Найпопулярніший скрипаль України, харизматичний шоумен Олександр Божик має колосальний музичний досвід. Йому однаково підвладні класика, рок, поп, етномузика. Суперфіналіст популярного телешоу «Україна має талант», рекордсмен Книги рекордів України, фіналіст шоу «Хвилина слави», лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Після феєричного виступу у польському шоу «Mam talent!» його назвали «Джиммі Хендріксом серед скрипалів».

«Віртуозну гру Олександра Божика чули на різних континентах більше 3000 разів, адже саме зі стількома концертами виступав скрипаль. Олександр працює у жанрі музичного “кросовера”, коли класичні твори та світові хіти звучать у новому форматі. Він не боїться експериментувати та щоразу дивує слухачів абсолютно новими та вражаючими проєктами», – зазначають організатори.

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Зараз Олександр Божик поєднує сольну кар’єру із посадою концертмейстра оркестру Львівської національної опери. Також велику частину його діяльності складають благодійні проєкти, серед яких виступи для збору коштів задля одужання хворих діток, а також численні концерти на підтримку наших захисників.

На початку 2023 року Олександр Божик виступить у рідному Львові лише з одним концертом. Відбудеться він на сцені театру імені Марії Заньковецької 16 січня о 18:00. Цей вже традиційний новорічний концерт скрипаля-віртуоза з рок-гуртом буде ще більш драйвовим та динамічним.

На слухачів чекають нові авторські прем’єри, сучасні кавери, найкраще з минулих років та шоу-номери.

Також не обійдеться без зіркових запрошених гостей. Це буде чуттєва співачка і бандуристка співачка Марина Круть, та 7-річна YouTube-блогерка, лауреат конкурсів з ораторського мистецтва Кіра Касинець з Ужгорода.

«Ми приготували максимально багато української та авторської музики, зарядженої на нашу спільну перемогу та віру у сили ЗСУ. Кількість місць обмежена, а кількість позитиву – необмежена. Підтримуйте українську культуру, та долучайтеся до збору коштів для наших військових», – запрошує на концерт скрипаль-віртуоз.

Квитки доступні за цим посиланням.

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