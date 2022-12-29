Володимир Зеленський: «Кожна російська ракета закріплює, що все має завершитися трибуналом»

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні подякував українським бійцям Повітряних сил та ППО за протистояння РФ під час масової ракетної атаки 29 грудня та наголосив, що кожна російська ракета доводить, що війна має закінчитися для Росії трибуналом:

«Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Насамперед хочу подякувати нашим бійцям Повітряних сил, українській ППО, яка сьогодні успішно відбила чергову російську атаку.

Збито 54 ракети, 11 ударних дронів.

Відзначилися наші воїни по всій Україні, і я дякую всім нашим Повітряним командуванням: «Центр», «Південь», «Схід» і «Захід»

А особливо ми всі з вами вдячні воїнам 96-ї Київської, 160-ї Одеської, 208-ї Херсонської зенітних ракетних бригад, чиї результати сьогодні найбільші.

На жаль, маємо й кілька влучань. Наші енергетики, ремонтні бригади протягом дня роблять усе, щоб українці якнайменше відчули наслідки удару терористів. І я дякую всім, хто працює заради відновлення постачання енергії.

Станом на цей вечір відключення електрики є в більшості областей України. Особливо складно на Київщині та у столиці, на Львівщині, в Одесі та області, у Херсоні й області, на Вінниччині і Закарпатті.

Але це не порівняти з тим, що могло б бути, якби не наші героїчні зенітники й ППО.

З кожним таким ракетним ударом Росія лише глибше заганяє себе у глухий кут. Ракет у них стає дедалі менше. Натомість статус найбільшого терориста у світі ще довго матиме наслідки для Росії та її громадян. І кожна ракета тільки закріплює, що все це має завершитися трибуналом. Саме так і буде.

І попри всі удари щодня держава працює. Офіс, Кабмін – усі працюють.

Зокрема, у мене сьогодні були дві великі наради, економічна й оборонна. Працюємо, щоб у наших захисників було більше можливостей, більше зброї, більше дронів.

Ситуація на передовій за добу – без суттєвих змін.

Найбільш гостро – Бахмут, Соледар, уся лінія на Донеччині. Ворог не відмовився від божевільної ідеї захопити Донеччину… Тепер вони ставлять собі завдання – під Новий рік.

Я дякую всім нашим хлопцям, які вже котрий місяць доводять окупантам, що це ми будемо ставити й досягати цілей на своїй землі.

Дякую всім, хто захищає український Донбас! Усім, хто захищає нашу Харківщину! Усім, хто тримає наш південь! Хто захищає наш кордон…

І, до речі, дякую тим прикордонникам, які разом з усіма силами оборони б’ють ворога на фронті. Дякую бійцям Білгород-Дністровського й Мукачівського прикордонних загонів.

Дорогі українці!

Залишилося два дні цього року. Можливо, ворог іще раз спробує зробити так, щоб Новий рік ми зустрічали в темряві. Можливо, окупанти планують черговими ударами по наших містах змусити нас страждати.

Але хоч би що планували вони, ми знаємо про себе одне: ми вистоїмо. Обовʼязково. Виженемо їх. Без сумнівів. І вони нестимуть покарання за цю страшну війну. Максимальне.

Я дякую всім, хто захищає нашу державу! Дякую всім, хто воює за нашу незалежність!

Слава Україні!»