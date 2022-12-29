Судитимуть мешканку Радехова, яка напідпитку зарізала гостя

Мешканку Радехова звинувачують у вбивстві чоловіка, який прийшов до неї в гості. Відомо, що чоловік ображав доньку обвинуваченої, після цього між ними спалахнула сварка, яка закінчилась вбивством. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, у липні цього року у місті Радехові 59-річний чоловік прийшов до обвинуваченої у гості, де, розпиваючи алкоголь, почав образливо висловлюватись про доньку господині, внаслідок чого між ними спалахнула сварка. Під час конфлікту, чоловік взяв стакан горілки і виплиснув його в обличчя господині, після чого вийшов у під’їзд.

Жінка взяла кухонний ніж і пішла за своєї гостем, який в стані алкогольного сп’яніння, сидів на сходовій клітці. Обвинувачена підійшла ззаду та нанесла два удари ножем у шию потерпілого, внаслідок чого останній помер на місці.

До суду скерували обвинувальний акт за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК Україну).

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