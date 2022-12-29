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РФ знову вдарила по Харківщині: є загиблі та поранені

Ольга Денисяка

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29 грудня російські війська знову вдарили по Харкову та області: двоє людей загинули та двоє отримали поранення. Про це повідомив у Телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами посадовця, в області зафіксували прильоти ворожих ракет. Всі були націлена на об’єкти критичної інфраструктури.

За попередньою інформацією, внаслідок ударів окупантів загинув 50-річний чоловік, ще двоє отримали поранення. Госпіталізовані у середньому стані.

Згодом Синєгубов повідомив, що один із поранених чоловіків помер у швидкій.

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