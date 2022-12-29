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На Самбірщині чоловік накинувся на товариша з сокирою

Анастасія Диняк

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Під час конфлікту 24-річний чоловік накинувся на свого знайомого з сокирою. Йому загрожує до восьми років ув’язнення. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, за даними правоохоронців, 28 грудня 24-річний мешканець одного з сіл Самбірського району та його знайомий, житель сусіднього села віком 48 років, розпивали спиртне у будинку свого товариша.

Близько першої години ночі, коли господар пішов спати, між гостями виник конфлікт, під час якого молодший завдав старшому кількох ударів сокирою. Він бив його по голові та ногах.

Зранку лікарі швидкої медичної допомоги доставили травмованого чоловіка до лікарні і повідомили про подію правоохоронців.

Раніше судимому 24-річному нападнику повідомили про підозру за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років за ґратами.

Наразі триває досудове розслідування.

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