Львів попрощається зі ще двома загиблими захисниками

30 грудня Львів попрощається з Героями Юрієм Федорком та Антоном Михалюком, які загинули, захищаючи Україну від російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Чин похорону військових розпочнеться об 11:00 год. у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, об 11:30 год. відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Поховають Героїв на Личаківському кладовищі.

Антон Михалюк (20.06.1985-05.12.2022). Уродженець Києва.

Навчався у Спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов №220 міста Києва. Закінчив Державний університет телекомунікацій.

У мирний час займався приватним підприємництвом. Захоплювався подорожами, риболовлею та археологією.

Із початком повномасштабного вторгнення проходив військову службу у лавах 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України.

У Антона Михалюка залишилися мама та сестра.

Юрій Федорко (08.10.1964–28.12.2022). Уродженець смт Донець Харківської області.

Навчався у Червонодонецькій гімназії Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області. Закінчив Івано-Франківський національний технічний університет (тоді – інститут) нафти і газу. Під час навчання проходив військову кафедру.

Працював головним інженером у ТзОВ ТВК «Львівхолод». Захоплювався кемпінгом, гірським туризмом, лижним спортом та грою на гітарі.

У 2014 році добровольцем став на захист Батьківщини, виконував бойові завдання у зоні проведення Антитерористичної операції у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Із перших днів повномасштабного вторгнення повернувся до лав 80-ї бригади.

У Юрія Федорка залишилися мати, сестра, дружина, двоє синів, невістки, онук та племінники.