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Британія в 2023 році виділить 2,3 млрд фунтів на підтримку України

Ольга Денисяка

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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Британія виділить 2,3 млрд фунтів стерлінгів на допомогу Україні у 2023 році. Про це, як пише Економічна правда, повідомляє The Guardian.

«Ще 2,3 млрд фунтів стерлінгів підтримки в наступному році, і в цьому ми переконаємося, що у них є системи озброєння, які їм потрібні, і Сполучене Королівство допоможе їм купити їх в інших країнах світу. Ми надамо їм системи озброєння, які відповідають їхнім радянським зразкам. Нещодавно ми пожертвували тисячі зенітних ракет, щоб вони могли збивати безпілотники», – сказав Воллес.

Водночас, за словами міністра,  Британія надає свої знання та досвід для того, щоб була змога краще координувати протиповітряну оборону на землі.

Але також, паралельно, Британія робить все можливе, щоб Україна могла перемогти на землі, щоб вона могла відтіснити російські сили.

«Я звернув увагу на вчорашні коментарі Гордона Брауна, що дуже важливо, щоб ми вказали і нагадали світові, що ми бачимо, як Росія порушує міжнародне право, систематично бере участь у воєнних злочинах, зґвалтуваннях і тому подібних речах, і не можна ігнорувати, що ми всі повинні протистояти цьому і переконатися, що Росія розуміє, що якщо вона не припинить те, що робить зараз, то це матиме довгострокові наслідки», – заявив Воллес.

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