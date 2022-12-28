«Зернова ініціатива»: з портів вийшли ще 11 суден

За два дні в рамках «Зернової ініціативи» з портів Великої Одеси 11 суден експортували 422 тис. тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи. Про це йдеться у Facebook Мінінфраструктури.

Серед них є балкер ALANDA STAR з 30,8 тис. тонн пшениці для Єгипту, а також танкер EUROCHAMPION з 45 тис. тонн олії для Індії.

«Ключовою перешкодою в роботі «зернового коридору» залишається гальмування з боку рф під різними приводами інспекції суден в Босфорі. Це призвело до стабільної черги в 90+ суден, мільйонних збитків вантажовласників, недоекспорту мінімум в 5-6 млн тонн впродовж року», – йдеться в повідомленні.

Станом на 27 грудня в Босфорі на інспекцію очікують 96 суден, з яких 71 судно — на вхід до портів, а 25 — вже завантажені агропродукцією. Щоденно відбувається 6 з 10 запланованих інспекцій. Окрім зменшення кількості інспекційних груп, російська сторона вдалась до тактики затягування часу самих інспекцій через вимоги перевіряти параметри суден, які не регламентуються документами СКЦ та не мають жодного відношення до предмету перевірки. Через такі дії скорочується кількість флоту, який рухається під завантаження українською агропродукцією.

Таким чином нещодавно порт Одеси відправив балкер BRAVE M з 28 тис. тонн зерна для африканської Лівії. До цього він місяць очікував на інспекцію в коридорі, щоб зайти до порту під завантаження.

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 605 суден, які експортували 15,9 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, у Стамбулі 17 листопада Україна, Організація Об‘єднаних Націй і Туреччина домовилися про продовженняініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море ще на 120 днів. Вона починала роботу 22 липня, а перше судно з українським продовольством в її межах вийшло з порту Одеси 1 серпня.

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