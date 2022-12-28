Зеленський у Парламенті нагородив військових «Золотими Зірками»

Президент України під час щорічного послання до Верховної Ради вручив державні нагороди українським захисникам, які були запрошені до парламенту.

Зокрема, він вручив орден «Золота Зірка» Герою України підполковнику Володимиру Весніну, який з лютого до квітня з підвищеним ризиком для життя виконував бойові завдання з протиповітряної оборони. Він особисто очолював роботу бойової обслуги самохідної вогневої установки на посаді начальника зенітної ракетної обслуги, вів бойову роботу зі знищення повітряних цілей. Його розрахунок знищив 13 ворожих літальних апаратів противника. З квітня до вересня здійснював бойове керування зенітними ракетними обслугами та мобільними вогневими групами ПЗРК, які виконували бойові завдання з прикриття об’єктів інфраструктури Української держави.

Президент вручив «Золоту Зірку» майору Вадиму Ворошилову, який із першого дня повномасштабного вторгнення Росії здійснив 75 бойових вильотів. Майор виконує бойові завдання з перехоплення та знищення повітряних цілей. Так, 12 жовтня льотчик збив п’ять дронів-камікадзе Shahed-136. Під час знищення дрона над Вінниччиною неподалік літака розірвалася ракета, унаслідок чого він втратив керованість. За курсом була Вінниця. Вадим Ворошилов продовжив рух і, упевнившись у тому, що вивів літак у безпечну зону, здійснив катапультування.

З рук Глави держави орден отримав полковник Роман Качур, якому присвоєно звання Героя України. Він уміло та ефективно командує підпорядкованими підрозділами. Спланував і реалізував систему розвідувальних вогневих комплексів, що нині здійснюють успішну контрбатарейну боротьбу та артилерійську підтримку військ.

Вручено орден «Золота Зірка» також підполковнику Олексію Осипенку, який разом із підлеглими в лютому брав активну участь у знищенні колон російських загарбників на Харківському напрямку. У червні група гвардійців під керівництвом Олексія Осипенка зупинила спробу прориву противником української оборони. У результаті блискучої роботи гвардійців ворожа техніка була повністю розбита за 15 хвилин. Наприкінці червня після знищення ворожого опорного пункту та окупантів підполковник зазнав важких осколкових поранень унаслідок вибуху ворожої міни, проте продовжив прикривати групу з кулемета, даючи їй можливість зайняти вигідні позиції для оборони. Завдяки вчинку Олексія Осипенка група не зазнала втрат і змогла відбити атаку ворога.

Крім того, Володимир Зеленський вручив орден «Золота Зірка» дружині та дітям підполковника Андрія Літуна, якого удостоєно звання Героя України посмертно. У лютому підполковник брав активну участь у боях проти російських загарбників за міста Мелітополь і Токмак, знищуючи техніку й живу силу противника. На початку березня батальйон підполковника захищав від окупантів населений пункт Малі Щербаки Запорізької області. 6 березня батальйон Андрія Літуна вступив у бій із переважаючими силами російських окупантів, підполковник ціною власного життя прикривав відхід підлеглих, чим забезпечив уникнення ще більших втрат серед особового складу підрозділу.

Орден також вручено рідним загиблого Героя України механіка-водія танкового взводу старшого солдата Віталія Пархомука. 8 березня, під час контрнаступу на сили окупантів із населеного пункту Наливайківка його танк знищив «Урал» та броньовану техніку противника. Унаслідок потрапляння у засідку ворога екіпаж танка зазнав вогню у відповідь. У результаті бою з переважальними силами противника старший солдат Віталій Пархомук загинув.

Президент передав орден матері старшого лейтенанта Романа Русника, якого удостоєно звання Героя України посмертно. На початку березня біля населеного пункту Кремінна Луганської області Роман Русник виявив ворожу ДРГ і силами одного відділення успішно знешкодив її. Після цього старший лейтенант залишився на її позиції з метою розвідки подальших дій противника. Проте ворог отримав інформацію, що його ДРГ ліквідована, та висунув підкріплення. Роман Русник вирішив залишитися й ціною власного життя прикривав відхід побратимів. Військовослужбовці, яким вдалося першими відступити, запросили вогневу підтримку, і наша бронегрупа, що прийшла на допомогу, знешкодила вороже угруповання.

Крім того, Глава держави вручив відзнаку Президента України «Хрест бойових заслуг» командиру артилерійського взводу лейтенанту Дмитру Магльованому, який під час звільнення населених пунктів на Запоріжжі активно знищував ворожу техніку та склади боєприпасів. Лейтенант своїми героїчними діями надихає особовий склад на якісне виконання поставлених завдань.

Відзнаку «Хрест бойових заслуг» отримали загалом четверо військовослужбовців Збройних Сил України.

Володимир Зеленський також вручив ордени та медалі військовослужбовцям ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. Загалом нагороди з рук Президента отримали понад 30 військовослужбовців.

Як відомо, під час свого послання до Парламенту Володимтр Зеленський заявив, що настав час початку переговорів щодо членства України у Євросоюзі.

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