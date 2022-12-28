Україна зцементовує Євросоюз, – Зеленський

Настав час початку переговорів щодо членства України у Євросоюзі. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський з трибуни Парламенту під час свого виступу зі щорічним посланням до Верховної Ради.

За словами Президента, зараз світ зацікавлений у тому, що ще Україна може дати йому та Європі. Саме Україна об’єднала Європейський Союз. Виявилося, що це можливо! І тепер Європа захищає себе. Європа долає кризи. І це – попри колосальні ресурси, кинуті Росією на те, щоб зламати наш континент

«Україна зцементовує Євросоюз і весь вільний світ боротьбою за свободу й мир. Це – наш головний здобуток у зовнішній політиці за рік, що минає», – заявив Глава держави.

Зеленський акцентував, що більшість громадян у країнах Європейського Союзу підтримала ідею приєднання України до ЄС, тож настає час для початку переговорів щодо членства нашої держави у Євросоюзі.

Він також закликав подякувати українським воїнам, які здобувають для України мир і які є надією мільйонів людей на життя, надією Європи на спокій, а світу – на те, що час імперій минув.

Президент зазначив, що українській армії вдалося звільнити від російської окупації понад 1800 міст і сіл.

«Ще рік тому здавалося неможливим, що в нашої держави будуть системи ППО Patriot. Але тепер маємо й таку домовленість. Дякую нашим стратегічним партнерам! Це особливий знак довіри до України. Це справжнє союзництво зі Сполученими Штатами Америки. Ми досягли цього», – наголосив Володимир Зеленський.

Водночас Президент висловив переконання: настане час, коли бренди української зброї так само цікавитимуть світ.

«Ми здатні виробляти свої ракети, свої морські дрони, бронетехніку, авіатехніку та інші види озброєння. Ми вже це робимо», – сказав він.

Щоб досягти всіх поставлених цілей і реалізувати всі можливості України, Президент закликав зберігати єдність суспільства попри будь-які особисті емоції й інтереси.

Окрім того він переконаний, що Українська держава повинна стати лідером у розвитку сучасної «зеленої» енергетики, що дасть змогу створити децентралізовану енергосистему, яку не можна буде зруйнувати ракетними ударами.

Ще один важливий безпековий елемент, про який згадав Глава держави, – це бізнес і податки. Володимир Зеленський подякував кожному, хто підтримує функціонування свого бізнесу, дає робочі місця та сплачує податки. Він наголосив, що фінансування Збройних Сил України – це передусім внутрішній ресурс від податків українців, мит, облігацій та інших подібних джерел.

«Звичайно, наявна податкова система не влаштовує ані тих, хто сплачує податки, ані тих, хто збирає податки. Не влаштовує вона й тих наших людей, які отримують зарплати та пенсії з цих податків. Але надзвичайно важливо, щоб ми з вами досягли національної згоди в цьому питанні», – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що відбудова України після бойових дій – це складова справедливості.

«Ми маємо підняти з руїн територію, на яку зайшли російські окупанти після 24 лютого. Так само відновлюватимемо нормальність життя на території Донбасу й Криму, які були незаконно окуповані у 2014 році й за час, що минув, доведені окупантами до катастрофи», – розповів він.

У контексті забезпечення справедливості Глава держави назвав створення трибуналу щодо злочину агресії, а також розробку та реалізацію міжнародного компенсаційного механізму.

«Жоден злочин окупантів в Україні не повинен залишитися без законного вироку», – наголосив він.

Володимир Зеленський також акцентував: мета щодо відновлення територіальної цілісності України йде поруч із метою звільнити всіх українців, яких утримують у російському полоні чи в тюрмах, а також усіх, хто був силою депортований з України. Президент нагадав, що за час після 24 лютого Україні вдалося звільнити з російського полону 1456 осіб, але попереду ще дуже багато роботи.

Крім того, за словами Глави держави, Україна має збрити так, щоб мільйони наших громадян, які знайшли прихисток від війни за кордоном, не стали біженцями, а захотіли повернутися додому.

«Ми маємо зробити так, що коли у світі бачитимуть наш синьо-жовтий український прапор, то знатимуть, що це і про свободу, і про людей, у яких є міцний дім і яким завжди допоможуть, хоч би що з ними сталося. Бо ми всі – українці», – резюмував президент.

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