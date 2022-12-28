У квартирі на Тершаківців вибухнув акумулятор

В одній з квартир на вул. Тершаківців у Львові вибухнув акумулятор. В будинку є руйнування, але обійшлося без постраждалих. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у ніч на середу, 28 грудня, орієнтовно о 02:17 год. на вул. Тершаківців, 2, що у Личаківському районі. Тут у квартирі на четвертому поверсі житлового будинку стався вибух без подальшого горіння.

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Попередньо відомо, що вибухнув акумулятор. Вибуховою хвилею у квартирі зруйновано перегородку та стіни між сусіднім помешканням. Постраждалих немає.

Всі деталі інциденту наразі з’ясовують правоохоронні органи.

Зі свого боку рятувальники зауважують: під час знеструмлень все більше людей використовує альтернативні джерела електроенергії, зокрема акумулятори. Однак слід обов’язково дотримуватись правил безпеки:

купуйте лише сертифіковані моделі акумуляторів, це ж стосується і зарядних пристроїв до них;

при використанні встановіть акумулятор у приміщенні, що добре провітрюється;

тримайте акумулятор в прохолодному місці або підключіть кулер для його охолодження;

слідкуйте, щоб акумулятор не нагрівався;

не залишайте без нагляду як ввімкнений акумулятор, так і коли його підзаряджаєте.

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