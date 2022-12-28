ОСТАННІ НОВИНИ

Працівники «Укрзалізниці» допомагали перекидати воєнні ешелони Росії в Україну

Андрій Котенський

|

СБУ затримала на Харківщині двох колаборантів, які допомагали перекидати російські воєнні ешелони в Україну. Зловмисниками виявились колишні працівники регіональної філії «Укрзалізниці», які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ.

Після захоплення частини Харківщини окупантами зрадники приєднались до лав місцевої окупаційної адміністрації.

Одного із них призначили керівником, а іншого ˗ його заступником виробничого підрозділу, створеного агресором «Купянской колейной машинной станции».

На цих «посадах» вони допомагали країні-агресору відновлювати залізничне сполучення з регіоном для забезпечення потреб окупаційних угруповань на східному фронті.

«Насамперед колаборанти сприяли переправленню залізницею військової техніки, озброєння та боєприпасів з території рф до тимчасово захоплених районів Харківщини», – йдеться у повідомленні СБУ.

Після звільнення регіону зловмисники намагались «залягти на дно» і уникнути правосуддя, втім, співробітники СБУ встановили їх місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили колишнім залізничникам підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Обох підозрюваних утримують під вартою.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Азов» нагородив «АТБ» за стабільну допомогу українським добровольцям
Анастасія ПИЖ
«Азов» нагородив «АТБ» за стабільну допомогу українським добровольцям

З перших днів повномасштабного вторгнення ворога в Україну корпорація «АТБ» робить усе можливе, а часом і неможливе, щоб...

Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

всі статті
Львівський портал