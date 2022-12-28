Працівники «Укрзалізниці» допомагали перекидати воєнні ешелони Росії в Україну

СБУ затримала на Харківщині двох колаборантів, які допомагали перекидати російські воєнні ешелони в Україну. Зловмисниками виявились колишні працівники регіональної філії «Укрзалізниці», які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ.

Після захоплення частини Харківщини окупантами зрадники приєднались до лав місцевої окупаційної адміністрації.

Одного із них призначили керівником, а іншого ˗ його заступником виробничого підрозділу, створеного агресором «Купянской колейной машинной станции».

На цих «посадах» вони допомагали країні-агресору відновлювати залізничне сполучення з регіоном для забезпечення потреб окупаційних угруповань на східному фронті.

«Насамперед колаборанти сприяли переправленню залізницею військової техніки, озброєння та боєприпасів з території рф до тимчасово захоплених районів Харківщини», – йдеться у повідомленні СБУ.

Після звільнення регіону зловмисники намагались «залягти на дно» і уникнути правосуддя, втім, співробітники СБУ встановили їх місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили колишнім залізничникам підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Обох підозрюваних утримують під вартою.

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