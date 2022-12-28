На Новий рік на Львівщині прогнозують до 13 градусів тепла

На Новий рік, 31 грудня – 1 січня, у Львові та області прогнозують хмарну погоду з проясненням і до 13 градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили в Укргідрометцентрі.

У суботу, 31 грудня, температура повітря вночі становитиме 3-5 градусів тепла, вдень – підніметься до +8-10 градусів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Хмарно з проясненням, без істотних опадів.

У неділю, 1 січня, вночі обіцяють вже 6-8 градусів тепла, а вдень потепліє взагалі до +11-13°C. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Хмарно з проясненням, опадів не буде.

До Нового року, 29-30 грудня, температура повітря у Львові та області коливатиметься у межах 7-10 градусів тепла, можливий невеликий дощ.

Нагадаємо, потепління на Львівщину прийшло з 21 грудня. Поступово температура повітря почала підніматись до +5-7-9 градусів тепла, сніг розтанув.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.