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На Львівщині судитимуть шахрая, який продавав чужі квартири

Наталя Дуляба

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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо мешканця колишнього Пустомитівського району, який незаконно продав чужі квартири. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про жителя колишнього Пустомитівського району, який разом зі спільниками організував шахрайську схему з реалізації нерухомості.

Встановлено, що фігурант справи незаконно продавав чужі квартири. Він підробляв на ім’я своїх спільників свідоцтво про право власності, відомості про які не були внесені до відповідних офіційних реєстрів. На підставі цих фіктивних документів аферисти продавали помешкання, які їм не належали.

За такою схемою чоловіки заволоділи двома квартирами і продали їх.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.358; ч.3 ст.27; ч.4 ст.190; ч.3 ст.27 та за ч.2 ст.209 ККУ (підроблення документів, шахрайство та організація набуття майна і розпорядження ним, коли обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом).

Досудове розслідування вже завершили, справу щодо мешканця Пустомитівщини вже скерували до суду, який і обиратиме йому покарання.

Матеріали щодо співучасників схеми виділили в окремі кримінальні провадження, у межах яких ще триває слідство.

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