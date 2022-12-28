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На Львівщині прощаються із 20-річним Героєм Назарієм Грабаром

Андрій Котенський

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У середу, 29 грудня, у Куликові попрощаються із 20-річним Героєм Назарієм Грабарем, який загинув захищаючи Україну від рашистів, повідомляє Куликівська селищна рада.

Кортеж із тілом молодого воїна прибуде до храму святого Великомученика Димитрія (вул. Братів Диких, 3) о 10:00 – 10:30 год.

Парастас та чин похорону заплановано на 13:00 год.

«Просимо усіх жителів громади вийти та віддати останню шану Герою, який віддав своє життя за мирне майбутнє неньки України», – йдеться у повідомленні.

Розпорядженням Селищного голови 29 та 30 грудня 2022 року визнано Днями жалоби.

Також відомо, що Назарій навчався у крехівській школі (Жовківська ОТГ) та в Бучацькому ліцеї імені Святого Йосафата (духовно-освітньому центрі Української греко-католицької церкви – ред.).

«Ми знали його як чудову, чуйну людину, яка завжди готова була прийти на допомогу. Він  був активним у житті ліцею (колегіуму), хорошим, старанним учнем, щирим, добрим другом, життєрадісним, веселим і великим патріотом. Він дуже любив життя і мріяв стати військовим, щоб захищати нашу Батьківщину», – повідомили Бучацькому ліцеї.

Як відомо, Назар Грабар загинув 21 грудня у населеному пункті Межова Дніпропетровської обл., під час участі в бойових діях проти російських окупантів.

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