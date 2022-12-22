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На війні загинув 20-річний захисник з Львівщини

Анастасія Диняк

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21 грудня, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув 20-річний Назарій Грабар з Львівщини. Про це йдеться у Facebook Куликівської селищної ради Львівського району.

Назарій Грабар був родом з смт. Куликів, що у Львівському районі. 20-річний захисник загинув в бою з російськими окупантами на Дніпропетровщині 21 грудня.

«21 грудня у населеному пункті Межова Дніпропетровської обл., під час участі в бойових діях та забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки та оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії, будучи вірним присязі, від отриманих поранень загинув Грабар Назарій. Він боровся, як герой і помер, як герой.Від імені всієї громади висловлюємо співчуття сім’ї та близьким Героя. Ми вдячні йому за те, що захищав Україну та всіх нас», – йдеться в повідомленні.

Всю інформацію про зустріч та чин поховання захисника селищна рада обіцяє повідомити додатково.

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