Маріупольці масово виїжджають з міста, стоячи в заторах по 24 години

Росіяни у тимчасово окупованому Маріуполі заборонили місцевим мешканцям збиратися компаніями та влаштовувати масові заходи. У місті немає світла та води, тож люди масово намагаються виїхати. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

Так, людям заборонили збиратись разом в кількості понад 50 осіб та влаштовувати масові заходи. Це стосується й святкувань в кафе та ресторанах.

Також Андрющенко додав, що демонтажні роботи у місті не зупиняються.

«Демонтаж не зупиняється ані на хвилину. Дістались вулиці Куїнджі. Вже мертві квартали перетворюються на справжню пустелю. З розміром площі демонтажу центр міста наближається до району Азовсталі на Лівобережжі. Мапа Маріуполя змінюється кардинально», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, лівобережжя Маріуполя залишилося без світла, а Кальміуський район – без водопостачання.

«Кількість виїжджаючих з міста зростає. Черга на перетин кордону між Україною та Росією в Новоазовському районі сягає 32 кілометрів затору, а час очікування зростає до 24 годин», – підсумував радник мера.

Раніше львівський портал повідомляв, що росіяни планують знести цілий квартал поблизу заводу «Азовсталь». Загалом вони планують знести 950 будинків у тимчасово окупованому Маріуполі. Зокрема, у центрі міста.

Окрім того, окупанти почали демонтаж Драматичного театру, який вони частково розбомбили у березні. Планують знести задню та центральну частини споруди.