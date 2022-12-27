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ЗСУ уразили пункт управління окупантів

Ольга Денисяка

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27 грудня українські захисники уразили пункт управління та шість районів зосередження живої сили та техніки російських окупантів. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, склад боєприпасів, а також один інший важливий військовий об’єкт.

Генштаб також повідомив, що у звʼязку зі значними втратами особового складу, у Луганській області відзначається збільшення випадків дезертирства російських військовослужбовців та залишення ними бойових позицій. З метою утримання контролю над ситуацією, російське військове керівництво збільшило кількість патрулів для затримання та повернення дезертирів до підрозділів.

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