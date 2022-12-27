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У Львові знову масово «мінували» школи, вокзал і поліцію

Наталя Дуляба

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В понеділок, 26 грудня, невідомі заявили про нібито замінування низки об’єктів у Львові і на території області. Жодних вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОВА.

Зранку 26 грудня в поліцію надійшов десяток повідомлень про замінування. Так, о 08:35 год. правоохоронці довідались про нібито закладення вибухівки на залізничному вокзалі Львова та в одному з відділень поліції.

На місцях працювали вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та працівники інших спецслужб. З вокзалу евакуювали 150 відвідувачів та 50 працівників.

Близько 08:45 год. анонім повідомив про замінування всіх шкіл Львова. У місті оглянули 101 навчальний заклад, 90 з яких вже пішли на канікули. Евакуювати довелося 3997 людей, з них 713 – вчителі та інші працівники шкіл.

Вже о 09:35 год. повідомлення про замінування стосувалось відділення Головного обласного управління Нацполіції, що розташоване у центрі Львова.

Під час перевірок на всіх вищезгаданих об’єктах жодних вибухонебезпечних предметів та речовин не знайшли.

Нагадаємо, за фейкові замінування об’єктів в Україні передбачена кримінальна відповідальність – до восьми років тюрми.

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